Mulher de 34 anos bate carro em poste e morre em Sobradinho

Uma mulher de 34 anos morreu em um sinistro de trânsito no fim da tarde deste domingo (15/6), em Sobradinho. Ela colidiu o carro que dirigia, um VW Gol vermelho, contra um poste.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou a vítima presa às ferragens, com lesões incompatíveis com a vida.

Após a constatação do óbito, a área foi isolada e a ocorrência ficou sob a responsabilidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) e da perícia técnica para os procedimentos legais.

O CBMDF informou que não há informações sobre a dinâmica do acidente.