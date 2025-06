Morre o rabino Jacob José, que atuou em Brasília por mais de 16 anos

Morreu nesta segunda-feira (16/6), o rabino Jacob José de Oliveira, aos 60 anos. Nascido no Mato Grosso, mudou-se para Israel em 1984 e voltou para o Brasil em 2008. Por mais de 16 anos, atuou em Brasília, no apoio aos Bnei Anussim, descendentes de judeus que, apesar da história difícil, mantiveram viva a conexão com suas origens.

Ele deixa a esposa Rachel e a filha Osher que, atualmente, vivem em Israel. Seu sepultamento será realizado nesta terça-feira (17/6), às 9h30, no Cemitério Israelita de Brasília, no Campo da Esperança, na Asa Sul.

Além de seu trabalho comunitário, o Rabino Jacob também se destacou por tornar o conhecimento acessível a todos. Traduzia trechos importantes do Talmud e de outros livros sagrados para aqueles que não sabiam ler em aramaico, ajudando muitos a compreender melhor a sabedoria da Torá e os fundamentos da fé judaica.