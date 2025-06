Secretários do DF devem deixar Israel por via terrestre rumo à Jordânia

A delegação brasileira está no país, a convite do Ministério das Relações Exteriores israelense, para promover a troca de experiências - (crédito: Reprodução)

Os quatro secretários do Distrito Federal devem deixar Israel por via terrestre até a Jordânia, país vizinho, antes de embarcar em voos comerciais de volta ao Brasil. A previsão é que a saída ocorra entre quarta e quinta-feira (18 e 19/6), conforme informou o governador Ibaneis Rocha (MDB) durante um evento do Lide. Há ainda a possibilidade de apoio logístico da Força Aérea Brasileira (FAB).

Em nota, a comitiva do Consórcio Brasil Central informou que mantém articulação permanente com o Ministério das Relações Exteriores de Israel, a Embaixada do Brasil em Tel Aviv e outras autoridades brasileiras para viabilizar soluções seguras e responsáveis para o retorno da delegação, diante do cenário atual.

“Em razão do fechamento temporário do espaço aéreo israelense, estão sendo analisadas alternativas para a repatriação da comitiva, incluindo a possibilidade de deslocamento para países vizinhos, como a Jordânia, por meio de voos comerciais, além da opção de apoio logístico da Força Aérea Brasileira, cuja viabilidade está em tratativas com o governo brasileiro”, informou a pasta.

Atualmente, a delegação está hospedada em um hotel na região sul de Tel Aviv, em Jaffa, que dispõe de infraestrutura e protocolos de segurança adequados. Estão abrigados em um bunker o secretário-executivo do Consórcio Brasil Central, José Eduardo Pereira Filho e os secretários de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Costa; de Agricultura, Rafael Bueno; e de Desenvolvimento Social, Ana Paula Soares Marra.

Vale ressaltar que, na manhã desta segunda-feira (16/6), doze autoridades brasileiras que estavam em Israel chegaram à Jordânia. Segundo a Confederação Nacional de Municípios, o grupo atravessou a fronteira de ônibus e seguiu para outro ponto, de onde embarcará de avião de volta ao Brasil. Segundo as informações obtidas, a previsão é que o trajeto por terra até a Jordânia dure entre seis e oito horas.