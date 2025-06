Rollemberg deixa Ministério da Indústria para assumir posto de deputado federal

Ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB) foi exonerado do cargo de secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, nesta segunda-feira (16/6), para assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados.

No pleito de 2022, Rollemberg teve 51.926 votos, o sétimo candidato mais votado, mas ficou de fora do Congresso devido ao formato de sistema proporcional. No entanto, em decorrência da retotalização dos votos das eleições de 2022, determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ex-governador assumirá o posto de deputado. A diplomação pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) será feita nesta terça-feira (17/6).

A saída de Rollemberg do MDIC foi anunciada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), chefe da pasta. Em vídeo compartilhado pelas redes sociais, ele celebrou os avanços de Rollemberg para uma economia mais verde e sustentável, “alinhada aos objetivos e missões da Nova Indústria Brasil".

“O Rollemberg deve assumir nos próximos dias o cargo de deputado federal, representante da população do Distrito Federal, de Brasília. Vamos perdê-lo porque o Rollemberg é um amigo querido, mas tem uma vocação de servir ao povo”, disse o ministro e vice-presidente. Confira o vídeo:

Volta ao Congresso Nacional

Rollemberg assumirá uma cadeira no Congresso Nacional pela terceira vez. Em 2007, tornou-se deputado federal, cargo que deixou em 2011 para assumir uma cadeira no Senado Federal. Mesmo tendo um mandato de oito anos, Rollemberg deixou o posto em 2014 para disputar o governo do Distrito Federal, sendo eleito com 812 mil votos no segundo turno.