Quase 800 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira (17/6) no DF

As Agências do Trabalhador disponibilizam, nesta terça-feira (17/6), 796 oportunidades de emprego no Distrito Federal. Os cargos com maior remuneração, de R$ 3,5 mil, são para mecânico de auto em geral, em Taguatinga.

Outros destaques são as vagas de supervisor de produção em Ceilândia, com remuneração de R$ 3.062, representante comercial, que oferece salário de R$ 3 mil, mesmo valor pago para o cargo de gerente de loja e supermercado.

Entre os postos, 161 são reservados para pessoas com deficiência (PCDs), compostos de: 60 para repositor de mercadorias, 45 para fiel de depósito, 20 para auxiliar de limpeza, dez para auxiliar de lavanderia, nove para monitor de transporte escolar, nove para condutor escolar terrestre e oito para atendente de lanchonete. As chances são em Taguatinga, Gama, Santa Maria, Sobradinho, Paranoá, Itapoã, Guará e Vicente Pires. Os salários variam entre R$ 1.518 e R$ 2.520. Todas as oportunidades oferecem benefícios.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.