Israel: secretários do GDF chegam a Amã, capital da Jordânia

As sete pessoas que integram a comitiva do GDF em Israel já estão em Amã, capital da Jordânia. A informação foi confirmada ao Correio pelo governador Ibaneis Rocha (DEM).

Eles deixaram Israel por volta das 5h30 (horário de Brasília) de carro, por um trajeto de 160 km, passando próximo de Jerusalém. De acordo com o secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Brito, de Amã eles embarcam em um vôo comercial e pousam em Brasília na sexta (20/6), pela manhã.

A comitiva é composta por Marco Antônio Costa, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação; Ana Paula Soares Marra, secretária de Desenvolvimento Social; Rafael Bueno, secretário de Agricultura e Abastecimento; José Eduardo Pereira Filho, secretário executivo do Consórcio Brasil Central e duas assessoras da primeira-dama, Mayara Noronha e um integrante da Secretaria de Segurança Pública do DF.

Em nota, a Embaixada de Israel no Brasil informou que, “em meio a um ataque sem precedentes de mísseis iranianos contra o país, todos os membros das delegações brasileiras — que haviam sido convidados a Israel pelo Ministério — concluíram sua estadia e deixaram o país em segurança hoje (18)”.

A partida, segundo a embaixada, foi coordenada com os interlocutores relevantes no Ministério das Relações Exteriores do Brasil. “Expressamos nosso sincero agradecimento aos participantes pela visita a Israel e por sua compreensão e paciência diante dessas circunstâncias desafiadoras”, destacou o texto.

Alívio

O secretário de governo do Distrito Federal, José Humberto celebrou a volta dos secretários que ficaram no meio do fogo cruzado. "São nossos colegas de trabalho, passaram por essa dificuldade. Todos nós nos unimos aqui em oração, pedindo esta solução final para a volta deles. E o governador atuou de maneira solidária e fez todas as tratativas junto com o Paco [Brito] para que eles possam chegar em melhores condições aqui no Brasil. A expectativa é essa. Se Deus quiser, já já todos estarão aqui junto conosco para continuar o trabalho", comentou ao Correio.