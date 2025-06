Secretários do DF que estavam em Israel começam retorno ao Brasil

Os secretários do Distrito Federal que estavam em Israel começaram, nesta quarta-feira (18/6) o regresso ao Brasil. A informação foi confirmada pela embaixada de Israel no Brasil ao Correio.

Além dos secretários do DF, a embaixada afirma que todas autoridades brasileiras que estavam em Israel começaram a viagem de volta. Ao todo, são 28 pessoas que já estão na Jordânia. Não houve divulgação da lista com o nome das autoridades.

O secretário de governo do Distrito Federal, José Humberto celebrou a volta dos secretários que ficaram no meio do fogo cruzado. "São nossos colegas de trabalho, passaram por essa dificuldade. Todos nós unimos aqui em oração, pedindo esta solução final para a volta deles. E o governador atuou de maneira solidária e fez todas as tratativas junto com o Paco [Brito] para que eles possam chegar em melhores condições aqui no Brasil. Expectativa é essa. Se Deus quiser, já já se todos estarão aqui junto conosco para continuar o trabalho", comentou ao Correio.

Secretários em Bunker

No período em que estiveram em Israel, os secretários tiveram que se abrigar em bunkers durante os ataques do Irã a Tel Aviv. Os secretários foram a Israel em missão oficial e a convite do país, para participar de um evento de integração e tecnologia. A primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha também fazia parte da comitiva, mas retornou antes do confronto ficar mais intenso.