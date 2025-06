Dono do Bambambã tem condenação por estupro confirmada pelo STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou, na última quarta-feira (18/6), a sentença condenatória de Gabriel Ferreira Mesquita, dono do bar Bambambã, em Brasília, pelo crime de estupro.

O empresário foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por um caso ocorrido em novembro de 2018.

Durante o julgamento, a Corte rejeitou o recurso da defesa, que pedia a invalidação da decisão, e manteve a sentença da primeira instância, seis anos de reclusão em regime semiaberto.

Entenda o caso

O processo trata de um ocorrido em 25 de novembro de 2018, quando a vítima foi convidada para ir à casa de Gabriel, após os dois se conhecerem pelo aplicativo Tinder.

Ela afirma que houve relação sexual consentida, mas que se recusou a praticar sexo anal.

Ao menos outras 12 mulheres também acusam o empresário de abuso sexual. Segundo os depoimentos, ele costumava convidá-las para sua casa, onde oferecia bebidas. Os relatos indicam que, em algumas ocasiões, elas sentiam torpor e, algumas vezes, perda de consciência.

O que diz a defesa

A defesa, no entanto, sustenta que o processo ainda não foi encerrado. Em conversa com o Correio, o advogado de Gabriel, Bernardo Fenelon, explicou que, no julgamento ocorrido na quarta-feira (18), os embargos de divergência foram inadmitidos pela corte especial do STJ, contudo, ainda deverão ser julgados pela 3ª Seção, responsável por temas criminais. Segundo ele, “existem outras divergências do julgamento inicial pela 6ª Turma apontadas no recurso do réu’’.