Mulher envolvida em caso de tortura contra jovem em Brazlândia é presa

Mais uma envolvida no crime de tortura e sequestro de jovem em Brazlândia é presa - (crédito: PCDF)

A terceira mulher envolvida no caso de tortura contra uma jovem de 24 anos em Brazlândia foi presa na tarde deste sábado (21/6), na região da Vendinha, em Goiáis. O crime ocorreu em 10 de fevereiro, quando a vítima foi abordada na frente da casa da irmã, encapuzada e levada à força a uma área de mata. Outras três suspeitas já foram presas.

Segundo as investigações, após ser levada pelas mulheres, a jovem foi agredida com socos, chutes e teve o cabelo raspado. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por ciúmes envolvendo o marido de umas agressoras.

As quatro detidas são acusadas de tortura agravada por sequestro. As investigações seguem a cargo da 18ª Delegacia de Polícia.