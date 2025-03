Jovem é levada a força, torturada em mata e tem cabelo raspado; dupla é presa

Uma jovem de 24 anos foi brutalmente atacada e torturada por duas mulheres em Brazlândia. A vítima foi abordada na frente da casa da irmã, na Vila São José, encapuzada e levada à força a uma área de mata, onde vivenciou momentos de terror. Policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) prenderam duas mulheres temporariamente. Uma terceira envolvida, a Sthefani Yorrane, está foragida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O crime ocorreu em 10 de fevereiro. Segundo as investigações, após ser levada pelas mulheres, a jovem foi agredida com socos, chutes e teve o cabelo raspado com uma máquina de cortar cabelo. De acordo com a polícia, as suspeitas estavam movidas por ciúmes do namorado de uma delas e tinham a intenção de obter informações sobre o suposto envolvimento da vítima com o marido de uma das autoras.

Os capuzes utilizados na empreitada foram localizados pela PCDF às margens da rodovia DF-220, na região rural de Brazlândia. Duas autoras foram presas pela PCDF. A primeira prisão ocorreu em 8 de março. Outra participante foi presa no final da tarde dessa quinta-feira (13/03). Ambas as prisões ocorreram em Brazlândia.

Sthefani segue foragida e contra ela há mandado de prisão temporária em aberto com relação. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 197.