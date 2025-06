Mulher é vítima de sequestro relâmpago na Asa Norte; veja o video

Uma mulher de 30 anos foi vítima de um sequestro relâmpago neste sábado (21/6), na Asa Norte, em Brasília. O crime ocorreu por volta das 12h, no momento em que ela estacionava o carro entre os blocos A e B da quadra 404 Norte.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima havia acabado de estacionar quando foi abordada por dois homens, que ordenaram que ela retornasse ao carro. Um deles assumiu o volante e o outro se sentou com ela no banco traseiro. Durante o trajeto, os criminosos pararam para comprar bebida alcoólica utilizando o cartão bancário da vítima. Em seguida, um terceiro homem entrou no carro. O grupo circulou pela região do Itapoã e, por fim, deixou a vítima em uma área conhecida como Boqueirão, no Paranoá. De acordo com a família, as imagens de câmeras de segurança da quadra, que mostram a ação dos criminosos, foram entregues à polícia.

Além do veículo, um Onix, os criminosos levaram também o cartão bancário e o aparelho celular da vítima. “Felizmente, não houve nada com ela, a não ser o trauma que teve e que perdura até o momento. Ela está em pânico e não consegue dormir”, relatou a mãe da vítima. Antes de terem levado o celular, a mulher ainda conseguiu enviar a localização para os pais, o que facilitou o socorro.

“Foi uma tarde e noite de tragédia, mas felizmente ela está bem em casa e segura, apesar do trauma vivido. Que possamos ter mais segurança nas quadras, para que ninguém tenha que passar novamente por esse suplício”, desabafou a mãe.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá, investiga o caso. Até a última atualização desta matéria, nenhum suspeito tinha sido identificado ou preso.

Veja vídeo da câmera de segurança: