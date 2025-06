Colisão e capotamento causam tumulto próximo à ponte JK neste domingo (22/6)

Uma colisão envolvendo cinco veículos na via de acesso à ponte JK mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde deste domingo (22/6). Um dos carros chegou a capotar na faixa central da via. O fato ocorreu no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), trecho 02. De acordo com os bombeiros, ninguém se feriu gravemente. O CBMDF atendeu à ocorrência às 17h10 empenhando quatro viaturas.

Um Volkswagen Up branco colidiu com um Fiat Mobi cinza, que capotou. O condutor do Up foi identificado pelos bombeiros como M.B.C.M. e tem 19 anos. Ele foi atendido pelos socorristas no local, não apresentava lesões aparentes e, após avaliação médica, foi orientado a se dirigir ao Hospital de Base. O Mobi estava sendo conduzido por uma mulher de 40 anos, identificada pelos bombeiros como C.S.M.

A filha da condutora, uma menina de 8 anos, também estava no veículo. Ambas foram atendidas pelos bombeiros no local e se encontravam conscientes, orientadas e estáveis, sem lesões aparentes. Após passarem por regulação médica, receberam orientação de transporte para o Hospital de Base. Três carros que estavam estacionados foram atingidos na batida, mas não havia ninguém no interior de nenhum dos veículos.

Na hora do acidente, todas as faixas da via precisaram ser interditadas para o atendimento, e o trânsito foi desviado para a via marginal.