Quadrilha de Santo Antônio volta a agir e tenta invadir joalheria em Sergipe

A quadrilha de Santo Antônio do Descoberto (GO), especializada em furtos a joalherias em todo o país, voltou a atacar. Desta vez, dois homens identificados como Haylan Maik de Sousa e Hiago Tavares da Silva tentaram invadir uma loja no Shopping Peixoto, em Itabaiana (SE), na noite deste sábado (21/6).

Ambos fazem parte do mesmo grupo criminoso exposto na série especial do Correio, “Rota dourada do crime”, que revelou como o bando se articula para provocar rombos milionários em dezenas de joalherias pelo Brasil.

Por volta do horário de fechamento do shopping, Hiago subiu no telhado do centro comercial. A movimentação suspeita foi flagrada pelas câmeras de segurança, e a equipe de monitoramento acionou a Polícia Militar. O suspeito foi detido em flagrante. Haylan, que atuava como olheiro, tentou fugir do local, mas foi capturado pouco depois.

A ocorrência está sendo investigada por policiais civis da Divisão de Crimes contra o Patrimônio (Depatri). O Correio apurou que a dupla teria chegado a Sergipe após uma tentativa frustrada de furto no Rio Grande do Norte. Os dois são naturais de Santo Antônio do Descoberto.

Rota dourada do crime

Na quarta-feira, o Correio deu início à série especial “Rota dourada do crime”. Por três meses, a reportagem mergulhou nos bastidores da maior quadrilha especializada em furtos a joalherias do país.

O grupo é estruturado em núcleos — executores, financiadores e receptadores — e se desloca entre os estados burlando a fiscalização em rodoviárias interestaduais, com o uso de documentos falsificados.