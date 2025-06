Distribuidora de bebidas pega fogo na madrugada desta segunda-feira (23/6)

Imediatamente os bombeiros iniciaram o combate com linhas de mangueiras e o fogo foi contido - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Uma distribuidora de bebidas pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (23/6), na Vila Planalto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta de 0h20 e empenhou quatro viaturas para conter o incêndio.

Chegando ao local, os militares encontraram o ambiente quente e com pequeno foco de incêndio, concentrado no armário e prateleiras. Imediatamente os bombeiros iniciaram o combate com linhas de mangueiras e, graças à ação rápida e eficiente das guarnições, o sinistro foi debelado evitando que se propagasse para outros cômodos. O incidente não deixou vítimas.

O CBMDF informa que não tem "informações sobre a dinâmica do ocorrido" e que o proprietário do imóvel recusou a perícia. O local ficou aos cuidados do proprietário.