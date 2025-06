Levado pela mãe à polícia, homem de 23 anos confessa latrocínio

Um dos envolvidos em um latrocínio, na madrugada desta segunda-feira (23/6), no Recanto das Emas, foi levado pela própria mãe para confessar o crime. João Vitor Gomes de Araújo, de 23 anos, admitiu que, com outros dois suspeitos, esfaqueou e matou Alex Matos da Silva, 21, na Quadra 108, para roubá-lo.

De acordo com o Delegado Fernando Fernandes, da 27ª Delegacia de Polícia, João Vitor se apresentou no local do crime, com a mãe, enquanto a Polícia Civil ainda estava lá. “Ele chegou em casa e a mãe o viu todo ensanguentado, com uma faca com manchas de sangue. Ela o pressionou e ele contou que havia cometido o roubo e que, provavelmente, teria matado alguém. Ela então o levou até o local onde aconteceu o latrocínio para ele se entregar”, contou Fernandes. Segundo ele, o autor do crime possui sete passagens pela polícia, cinco por roubo e duas por tráfico de drogas.



Fernandes acrescentou que outros dois homens, de 34 e 36 anos, foram presos duas horas depois de João Vitor, suspeitos de participar do latrocínio. "Eles passaram a noite bebendo, usando cocaína e fumando maconha. Durante a madrugada, tentaram roubar o celular da vítima. Ela reagiu e o esfaquearam, levando apenas a bicicleta", explicou o policial.

Policiais militares avistaram Alex Matos pedindo ajuda momentos após o ataque. Com várias facadas, ele morreu enquanto era socorrido, mas informou que havia sido vítima de um asssalto praticado por três homens.

A investigação levou a um homem de 63 anos, acusado de receptação. Ele teria comprado a bicicleta roubada, avaliada em mais de R$ 1 mil, por R$ 110,00. "Acreditamos que ele sabia que o item era roubado, justamente pelo preço que pagou aos criminosos. Além disso, quando o abordamos, ele já havia desmontado a bicileta e estava pintando as peças para revender", contou Fernandes.

O suspeito pagou fiança e foi liberado. Os outros três envolvidos estão presos preventivamente por latrocínio. A 27° DP investiga o caso.