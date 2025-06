Gripe aviária: DF cria centro de operações para enfrentar a doença

A Secretaria de Saúde (SES-DF) criou, nesta segunda-feira (23/6), o Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) — Influenza Aviária, que será responsável por desenvolver estratégias e ações de combate à doença de forma emergencial e preventiva.

A portaria foi publicada no Diário Oficial (DODF). Com o centro, serão desenvolvidas estratégias e ações de prevenção, controle e contenção da doença para ampliar a capacidade de resposta do governo.

Segundo o subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos Martins, a criação do COE é fundamental para conter o avanço da enfermidade. Ele ressaltou que se trata de uma medida preventiva e estratégica, que permite uma atuação de forma organizada, monitorando a situação, fortalecendo ações de vigilância e capacitando as equipes.

Entre as competências do COE, estão a elaboração de fluxos e protocolos de vigilância e assistência, capacitação de servidores e disponibilização de informações técnicas para a tomada de decisões. Além de profissionais de diversas áreas da SES-DF, compõem o centro representantes do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF).

Monitoramento

Na semana passada, foi confirmado o segundo caso de gripe aviária em um animal do DF. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que, atualmente, cinco funcionários da Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (Seagri-DF), cinco do Zoológico de Brasília e três da Universidade de Brasília (UnB) estão sob monitoramento ativo, por terem entrado em contato com a ave infectada.

“Conforme previsto no Plano, a partir da nova notificação da ave suspeita, foi iniciado imediatamente o monitoramento ativo de todas as 13 pessoas que tiveram contato direto com o animal. Nenhuma delas apresentou sintomas gripais até o momento”, afirmou a pasta.