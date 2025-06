Saiba quem é Demetrius Cavalcanti, novo desembargador do TJDFT

Promovido a juiz de 2º grau em 2016, foi também presidente da 1ª Turma Recursal do DF e juiz assistente da Presidência do TJDFT - (crédito: TRE/Divulgação)

Natural de Campina Grande (PB), o juiz de direito substituto de segundo grau Demetrius Gomes Cavalcanti foi escolhido, nesta terça-feira (24/6), para ocupar uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). Ele foi eleito por maioria simples, após o tribunal aprovar, com 22 votos, uma lista mista de candidatos — composta apenas por homens — para promoção por merecimento.

Esta foi a primeira votação realizada após a vigência da Resolução nº 525/2023, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece ações afirmativas para ampliar a participação feminina na segunda instância do Judiciário.

A escolha ocorreu em meio a debates sobre a aplicação da norma do CNJ, que prevê alternância entre listas mistas e exclusivamente femininas. Apesar das críticas de magistradas e de votos contrários de parte da Corte, prevaleceu a interpretação de que a entrada da desembargadora Sandra Reves, em 2023, mesmo por antiguidade, já cumpriria o critério de alternância. Como forma de protesto, as desembargadoras Maria Ivatonia, Nilsoni de Freitas e Sandra Reves anunciaram que não votariam em nenhum dos nomes masculinos da lista mista.

Formado em Direito pelo UniCEUB, em 1987, e com especialização em direito eleitoral pela Universidade de Brasília (UnB), Demetrius iniciou a carreira jurídica como advogado, oficial de justiça e assessor de desembargador. Ingressou na magistratura em 1995 e ocupou cargos de destaque, como presidente do Júri de Samambaia (1987–2000), diretor de fóruns e titular de diversas varas da capital.

Promovido a juiz de 2º grau em 2016, foi também presidente da 1ª Turma Recursal do DF e juiz assistente da Presidência do TJDFT. Na Justiça Eleitoral, atuou na Primeira Zona Eleitoral e na Zona do Exterior, e, em 2022, foi empossado como membro titular do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF).