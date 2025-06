Motociclista é levado ao hospital após colisão com veículo em Taguatinga

Na manhã desta quarta-feira (25/6), um motociclista ficou ferido em uma colisão com um carro. O fato aconteceu no Pistão Sul, nas proximidades do Hospital Santa Marta, região de Taguatinga.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 7h. Ao chegarem no local, a equipe de socorro se deparou com o acidente e fez o transporte do motociclista para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O homem apresentava ferimentos e se queixava de dores nas costas e pernas.

A motorista do carro não sofreu nenhum tipo de escoriação e não precisou de atendimento ou transporte para a unidade de saúde.