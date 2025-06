Homem é preso por tráfico de crack na Rodoviária Interestadual de Brasília

Um homem foi preso por tráfico de drogas ao ser encontrado portando 143 gramas de crack, na Rodoviária Interestadual de Brasília. O suspeito foi identificado após ter descartado um objeto ao perceber a presença dos policiais. A ação foi conduzida por meio do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), após solicitação da equipe de segurança local, na noite da última terça-feira (24/06).

Com o apoio das equipes, os militares realizaram buscas no saguão da rodoviária e localizaram o homem. Os cães farejadores, Izzy e Venom, foram acionados e indicaram que a substância abandonada se tratava de entorpecente. Durante a abordagem, o suspeito confessou que o material era crack e afirmou tê-lo adquirido na região administrativa de Samambaia com o objetivo de comercialização, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal.

O suspeito e a droga foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.