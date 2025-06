Vizinho tenta resgatar idoso durante incêndio: "Fizemos de tudo"

Chamas atingiram apartamento que fica no térreo do Bloco F e vitimaram um idoso, de 75 anos - (crédito: Marcelo Ferreira / CB/DaPress)

Moradores da 408 sul, bloco F, vivenciaram momentos de tensão e angústia durante um incêndio de grandes proporções que vitimou um homem identificado como C.B.N, de 75 anos, durante a madrugada desta sexta-feira (27/6). O vizinho e amigo da vítima, Sérgio Lima Peixoto, 60, foi quem tentou socorrê-lo, mas não conseguiu retirá-lo do imóvel, que estava tomado pelas chamas.

“Eu estava em casa e assistindo uma partida de futebol quando de repente a esposa dele bateu na minha porta, pedindo socorro. Quando a gente abriu a porta, tava pegando fogo em direção ao apartamento deles. Escutamos ele pedindo socorro, mas infelizmente não conseguimos tirar ele. Fizemos de tudo pra socorrer, mas as chamas estavam muito fortes”, contou Sérgio, com emoção, ao Correio.

O incêndio aconteceu por volta de 1h40 da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o fogo ficou restrito à sala do apartamento e foi controlado com técnicas de confinamento e extinção das chamas. Durante o combate, os militares encontraram um homem morto no interior do imóvel.

Além do homem, a mulher dele, identificada M.L.S, 49, estava no apartamento e foi atendida no local pela equipe médica dos bombeiros, mas seu estado não é grave. A Polícia Civil esteve no local para realizar a perícia e a 1ª Delegacia de Polícia investiga o caso. O IML chegou por volta das 9h45 para retirar o corpo da vítima.

Lembranças

Sérgio ainda lamentou a perda do amigo que, segundo ele, era uma pessoa querida por todos. “Sempre muito bacana com todos os moradores. Procurava ajudar quem precisava. Nós tínhamos planos de viajar juntos para o Rio de Janeiro, mas, infelizmente, o fogo venceu a gente”, lamentou.