Fogo, vítimas e combustível: bombeiros fazem treinamento nesta quinta

Alguns integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) aproveitaram a manhã desta quinta-feira (26/6) para realizar um simulação de um acidente envolvendo produtos perigosos. A operação foi realizada em uma empresa de tanques de combustíveis particular no Setor de Inflamáveis, situado no Setor de Indústrias Gráficas (SIA).

O Correio teve a oportunidade de acompanhar esse treinamento desde a saída do Batalhão, que contou com cinco veículos dos bombeiros acompanhando a situação. No local, existia a simulação de um desses tanques incendiados, provocando risco ao redor, além de duas vítimas na região, que estavam realizando uma manutenção cotidiana.

Confira os vídeos da operação:

O tenente do CBMDF, Oliveira, explicou que a atividade foi um sucesso, mesmo com pequenas falhas, conseguiram apaziguar a situação e salvar quem precisava de ajuda. “Quando a gente identifica os nossos erros em um simulado, não são erros, são pontos de melhoria. Na vida real pode ser diferente, e inclusive fatal. Mas hoje a gente verificou vários pontos de melhora na comunicação, e como eu posso traçar um plano prévio e na manutenção” relatou.

“Alguns materiais aqui do preventivo falharam e isso foi ótimo, porque a gente, no meio do caminho, já foi discutindo como vamos fazer não só pra corrigir essa falha, mas evitar que ela ocorra novamente” afirmou Oliveira.

O tenente ainda comentou que o Corpo de Bombeiros está o tempo todo preparado para atuar em todo o DF, porém algumas áreas são exceção, como a de inflamáveis. Ele falou que, conhecendo melhor a planta do local e os preventivos fixos, a brigada de incêndio é essencial para ajudar no combate porque, quando os bombeiros chegam em um prédio, têm que evacuar o local para fazer o trabalho em segurança. “Eu preciso que eles fiquem para me auxiliar, então necessito dessa melhora na comunicação com eles e entender que eles talvez sejam os especialistas dessa área. Trabalhando em conjunto, a gente está muito mais forte agora” finalizou.