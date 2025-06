Com bandeiras, Esplanada dos Ministérios ganha cores do orgulho LGBTQIA+

Pela primeira vez na história, a Esplanada dos Ministérios se vestirá com as cores do arco-íris para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, comemorado em 28 de junho. Um total de 110 bandeiras LGBTQIA+ foram instaladas em todos os postes de iluminação do coração político do Brasil, em uma ação inédita idealizada pelo coletivo Brasília Orgulho.

A iniciativa faz parte do festival Brasília Orgulho, que teve início em 21 de junho e segue até 6 de julho, culminando na Parada do Orgulho, que partirá justamente da Esplanada dos Ministérios. As bandeiras permanecerão no local até a data da marcha. A instalação das flâmulas, que medem 3 metros de altura por 1,5 metro de comprimento, teve parte dos custos cobertos por doações de pessoas LGBTQIA+ de diversas partes do Brasil.

A motivação para a coloração da Esplanada é a proposta do Brasília Orgulho de se contrapor à negligência do Poder Legislativo federal em relação à cidadania do segmento e aos ataques de muitos parlamentares contra os direitos LGBTQIA+. Segundo Toni Reis, ativista da Aliança Nacional LGBTI+, existem 437 propostas legislativas que vão contra os direitos da comunidade LGBT.

As bandeiras na Esplanada dos Ministérios são parte da atividade "Cidade Orgulho", que integra o festival. Com o objetivo de ocupar espaços urbanos públicos com as cores LGBTQIA+, diversos pontos da cidade são pintados com o arco-íris.

Neste ano, além da Esplanada, a Biblioteca Nacional, as escadarias da Torre de TV e as estações do metrô da Praça do Relógio e do Shopping também receberam as cores do orgulho. As obras estarão abertas à visitação até domingo, 6 de julho.