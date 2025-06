Com 90 inscrições para cursos, Biblioteca Nacional trará inglês, de graça

A partir desta segunda (23/6), a Biblioteca Nacional de Brasília abre inscrições para novos cursos gratuitos de inglês. Ao todo, são 90 vagas, divididas, em igualdade, para três módulos: gramática básica, conversação e inglês instrumental. As aulas terão início no sábado (28/6), sob responsabilidade do professor Roger Bringel.

Na categoria inglês instrumental, as aulas (sempre aos sábados) serão de 90 minutos, em carga horária total de 30 horas. Também aos sábados, com cargas de 60 horas, transcorrerão as aulas de conversação (das 8h30 às 10h) e, das 10h às 11h30, gramática básica.

Com vagas limitadas, os cursos terão inscrições via formulário na bio do Instagram oficial da Biblioteca Nacional de Brasília, a partir das 10h desta segunda (23/6).