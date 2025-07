Ibaneis tira férias a partir desta quarta (2/7) e Celina assume Executivo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) vai tirar férias a partir desta quarta-feira (2/7). Durante o período de ausência, a vice-governadora Celina Leão assumirá o comando do Governo do Distrito Federal (GDF).

Nesta terça-feira (1º/7), véspera das férias, Ibaneis participou de reuniões no Palácio do Buriti com secretários, incluindo o secretário executivo de Relações Internacionais, Paulo César Chaves, e o secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.

Ibaneis retornará ao trabalho em 14 de julho. Nesta quarta-feira, Celina Leão participará, no período da manhã, da assinatura de acordo de cooperação técnica para a consolidação da política judiciária de tratamento dos conflitos fundiários coletivos no DF e de um almoço de inauguração do Sesi Restaurante, no TJDFT. À noite, a vice-governadora estará presente na cerimônia de sanção da lei que destina o terreno à Fundação Athos Bulcão.