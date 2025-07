Quadrilha do golpe do consignado faz 31 vítimas e deixa prejuízo milionário no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta terça-feira (1º/7) a operação Nocaute com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas, que atuava desde 2020 na capital federal. O grupo é acusado de enganar pelo menos 31 vítimas, causando um prejuízo estimado em R$ 2,6 milhões, com suspeitas de que o valor real ultrapasse R$ 9 milhões.

Leia também: Ação de CACs preocupa segurança pública no DF

Durante a ação, liderada pela 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho 2, foram cumpridos oito mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão em diversas cidades do DF. Segundo as investigações, os criminosos se passavam por representantes de financeiras legítimas e utilizavam informações privilegiadas sobre empréstimos consignados já contratados pelas vítimas — como valor, quantidade de parcelas e a instituição financeira envolvida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Com esses dados, entravam em contato com os clientes oferecendo portabilidade do empréstimo com desconto de 20% no valor das parcelas, sob a alegação de que a quantidade de parcelas não seria alterada. No entanto, para viabilizar a falsa proposta, as vítimas eram induzidas a contrair um novo empréstimo, cujos valores eram transferidos diretamente para contas de empresas de fachada controladas pela quadrilha. Ao todo, nove empresas diferentes foram usadas ao longo dos cinco anos de atuação.

O golpe só era percebido pelas vítimas cerca de três meses depois, quando notavam que a prometida redução nas parcelas nunca aconteceu. A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e ampliar o número de vítimas reconhecidas.