Abandono e canibalismo: cães são resgatados e polícia investiga omissão de órgão do GDF

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) resgatou três cães vítimas de maus-tratos em Samambaia. Os animais foram encontrados em estado de abandono, com sinais evidentes de fome, sem acesso a água ou alimentação adequada. Testemunhas relataram que a situação chegou a um ponto extremo: cadelas teriam devorado uma das companheiras por conta da prolongada privação alimentar. O dono dos animais foi preso em flagrante.

A investigação colocou sob suspeita a Secretaria Extraordinária de Proteção Animal do Distrito Federal (Sepan-DF), responsável pelo acolhimento de animais em situação de risco. Segundo a PCDF, gestores da pasta teriam se recusado a recolher os cachorros, apesar da gravidade do caso.

A operação ocorreu na tarde dessa terça-feira (1º/6) e foi deflagrada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) e Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA). Os policiais tiveram acesso ao vídeo macabro que mostrava três cadelas devorando uma quarta para se alimentar. Outra situação semelhante teria ocorrido anteriormente: os cães atacaram e mataram o cachorro de outro vizinho. Eles só não conseguiram devorá-lo por conta da barreira do portão da residência.

Investigação

O Correio apurou que a decisão judicial que embasou a operação determinava o encaminhamento dos animais ao abrigo público sob responsabilidade da Sepan-DF. No entanto, tanto a Secretaria quanto a presidente do Instituto OMNI — entidade responsável pela administração do abrigo — recusaram-se a receber os cães. Diante da recusa injustificada ao cumprimento de ordem judicial, as responsáveis poderão responder pelo crime de desobediência. Os animais estão abrigados na delegacia e aguardam por um lar temporário.

A reportagem entrou em contato com o órgão e aguarda retorno.