Inscrições para o EJA terminam na próxima terça-feira (8/7)

Cejaep EaD é a única escola EJA a disponibilizar o ensino remoto no DF - (crédito: Divulgação)

As inscrições para o Programa de Jovens Adultos (EJA) estão abertas até terça-feira (8/7). O curso é voltado para pessoas que não finalizaram o ensino básico na idade regular. Os candidatos podem se inscrever pelo site do SEEDF ou por ligação no número 156.

Para os aprovados, será necessário efetivar a matrícula de forma presencial, do dia 21 a 25 de julho, em uma das escolas disponíveis. Os resultados serão divulgados no dia 18 de julho às 18h, no site da secretaria de educação.

Os documentos necessários para a matrícula são: Identidade; CPF; duas fotos 3 por 4; comprovante de residência; declaração provisória de matrícula ou histórico escolar.

No caso de menores de 18 anos, os responsáveis também devem apresentar a identidade e o CPF. Também será necessário apresentar o endereço residencial ou do trabalho para que o candidato seja realocado para a instituição de ensino mais próxima. O aluno pode escolher entre as aulas presenciais ou on-line durante o curso.