Homem cai em cova de cemitério na Asa Sul nesta quinta-feira (3/7)

Durante velório no cemitério Campo da Esperança na última quinta-feira (3/7), um homem de 49 anos caiu em uma cova. Segundo testemunhas, a sepultura estava parcialmente coberta com grama quando o acidente ocorreu. Ele foi retirado de dentro do buraco por funcionários do cemitério e pessoas que estavam no local. Em postagem nas redes sociais, a filha da vítima informou que o pai se machucou e acusou o cemitério de negligência.

Em nota, o cemitério informou que o acidente foi causado por uma placa de concreto que cobria um jazigo e tinha uma rachadura. Quando o homem pisou, a placa acabou cedendo. "O jazigo foi reconstruído pela concessionária no mesmo dia. A empresa lamenta a situação e trabalha para garantir a segurança nos campos", disse a nota.

O cemitério divulgou ainda que não havia caixões ou corpos dentro da cova onde o homem caiu. "Havia duas urnas de exumação com restos mortais armazenados em compartilhamentos reduzidos. Essas urnas não foram atingidas ou danificadas durante o incidente", destacou a nota. "É importante ressaltar que não houve exposição ou quebra de caixões. Nesse jazigo especificamente, não havia caixão", frisou a nota.

Veja vídeo do momento do resgate do homem: