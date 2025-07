PMDF apreende drogas e flagra homem sem CNH em Planaltina

A droga foi apreendida e entregue na Secrimpo do 14º Batalhão da PMDF, e o homem foi liberado após ser cadastrado no sistema da PMDF. - (crédito: Divulgação PMDF)

Policiais militares da Radiopatrulha (RP 2859) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreenderam uma porção de droga no Condomínio Residencial Marissol, localizado na Quadra 2 do setor Arapoanga, em Planaltina (DF).

Durante o patrulhamento, a equipe avistou um veículo que realizou manobra brusca ao perceber a aproximação da viatura. A atitude levantou suspeita e os policiais realizaram a abordagem.

O condutor do veículo, um homem de 21 anos, foi submetido a busca pessoal, assim como o veículo. No interior do carro, os policiais localizaram uma porção de maconha e constataram que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação(CNH).

A substância entorpecente foi apreendida e entregue na Secrimpo do 14º Batalhão da PMDF, e o homem foi liberado após ser qualificado no sistema da PMDF.