GDF apreende máquina que desmatava Área de Proteção Ambiental

Uma operação conjunta entre a Secretaria DF Legal, o Brasília Ambiental (Ibram) e o Batalhão da PM Ambiental, resultou na apreensão de uma retroescavadeira que fazia o desmatamento de uma Área de Proteção Ambiental (APA). A ação ocorreu neste sábado (5/7), na Colônia Agrícola Vicente Pires.

Além da apreensão da máquina responsável pela movimentação de terra, foi emitido um auto de infração ambiental de R$ 5 mil por parte do Ibram à associação de moradores da área pela destruição da vegetação nativa. O órgão advertiu o condomínio a recuperar toda a área desmatada no prazo de 120 dias.

Agora, após o fim da ação de Pronto Emprego, a DF Legal irá oficiar tanto a delegacia responsável quanto o Ministério Público do DF (MPDFT) para apuração do dano ambiental configurado no aterramento de área de preservação ambiental e desmatamento.