Homem corre da PM, tenta se esconder em mata e é preso com drogas

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PMDF) ao tentar se esconder em um matagal com quatro pedaços de maconha e cocaína. O caso ocorreu no fim da noite dessa sexta-feira (4/7), na região de Arniqueira, nas proximidades da Chácara 400, área conhecida como “Curral”.

Os PMs faziam o patrulhamento no local e perceberam a movimentação suspeita de várias pessoas que correram com a aproximação das viaturas. Em meio à dispersão, o suspeito, de 25 anos, tentou esconder-se numa mata fechada. Os policiais encontraram o rapaz agachado atrás de uma madeira. Com ele, foram encontradas as drogas.

O autor foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) e autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele tem passagens anteriores por roubo, uso e porte de entorpecentes e apreensão de simulacro de arma de fogo, sendo reincidente desde sua adolescência.