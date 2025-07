Homem é preso por cárcere privado, ameaça e porte ilegal de arma em Goiás

Um homem, de 56 anos, foi preso por cárcere privado, ameaça e porte ilegal de arma de fogo na zona rural de Padre Bernardo, em Goiás. O suspeito foi detido após uma equipe do Grupo Tático Rural (GTR) da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ser abordada por um motorista de aplicativo e uma passageira, de 30 anos, que relatou ter sido mantida em cárcere privado durante o dia em uma fazenda próxima do local.

Segundo a vítima, ela teria ido ao local acompanhada de um homem para um encontro que já estava combinado, mas, depois de algumas horas, o suspeito não a deixou ir embora e ameaçou com uma arma, dizendo que daria "um tiro em seu pé". Além disso, o homem teria quebrado o celular da vítima para impedir que ela pedisse ajuda e se negou a fazer o pagamento combinado.

Durante a abordagem do autor, que foi encontrado deitado em um sofá na Fazenda Palmeiras, as equipes de segurança encontraram uma espingarda calibre .22 na cozinha e 52 munições intactas do mesmo calibre, escondidas embaixo de um colchão.

O caso ocorreu na noite do último domingo (6/7) e, por se tratar de um caso em território goiano, o autor, a vítima e uma testemunha foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil de Águas Lindas de Goiás. Veja o vídeo: