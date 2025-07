Cidade Estrutural recebe oficinas gratuitas de crochê

Além das oficinas presenciais, as aulas são gravadas e publicadas no canal do projeto TV Multicultural, no YouTube, após o encerramento - (crédito: Divulgação)

A comunidade da Cidade Estrutural receberá, a partir de segunda-feira (7/7), a nova etapa do projeto Vigília Cultural Artesanato Empreendedorismo & Formação, que promove oficinas gratuitas de crochê. Ao longo das aulas, os alunos confeccionam peças artesanais, como bolsas, cropped e turbantes.

Além das oficinas presenciais, as aulas são gravadas e publicadas no canal do projeto TV Multicultural, no YouTube, após o encerramento.

Serão seis turmas em três turnos (manhã, tarde e noite), com início em 7 e 21 de julho. Cada turma terá 10 dias de aula presencial, com transporte gratuito aos participantes e capacidade para 15 alunos. O material será fornecido gratuitamente pela organização.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

As aulas são adaptadas a pessoas com deficiência nas oficinas presenciais, mediante indicação da demanda no ato da inscrição. O programa é realizado pela Multicultural & Eventos e viabilizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço:

Vigília Cultural Artesanato Empreendedorismo & Formação – Oficinas de Crochê na Cidade Estrutural

Local: Agência do Trabalhador, Cidade Estrutural.

Início das turmas: 7 e 21 de julho de 2025.

Turnos: manhã, tarde e noite.

Materiais gratuitos, transporte gratuito e vagas limitadas (15 alunos por turma).

Informações e inscrições: WhatsApp (61) 99606-9282 e na Agência do Trabalhador da Cidade Estrutural.