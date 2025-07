5 lançamentos da Netflix para a semana de 07 a 13 de julho

Nesta semana, prepare a pipoca, pois a Netflix traz um mix imperdível de novidades. Há “Sob a Escuridão do Sol”, uma minissérie comovente que combina drama com suspense. Para as crianças, há “Os 7 ursos”, uma animação francesa que revisita os contos de fadas infantis. Para os apaixonados, as produções “Alguém Especial Como Você” e “Match Divino” são as responsáveis por aquecer o coração e garantir boas doses de romance e leveza.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias da semana na Netflix!

1. Sob a Escuridão do Sol (09/07)

“Sob a Escuridão do Sol” narra a história de uma jovem mãe cercada por uma vida de mistério (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Criada por Nils-Antoine Sambuc, “Sob a Escuridão do Sol” conta a história de uma jovem mãe que, na tentativa de fugir do seu passado, começa a trabalhar em uma floricultura. Tudo vai bem, até que ela se vê envolvida em um caso de assassinato que revela segredos surpreendentes sobre suas origens. A minissérie, protagonizada por Ava Baya, promete prender o espectador com uma narrativa tensa, marcada por reviravoltas emocionantes.

2. Montando a Banda (09/07)

“Montando a Banda” é uma competição musical em que cantores talentosos disputam a chance de formar uma banda (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

No inovador reality show “Montando a Banda”, cantores talentosos disputam a chance de formar uma banda — sem se conhecerem pessoalmente. A proposta é valorizar a voz e o talento, deixando a aparência em segundo plano. Poucos detalhes foram divulgados até agora, mas, seguindo a linha do sucesso “Amor às Cegas”, a Netflix aposta alto na produção.

3. Os 7 ursos (10/07)

“Os 7 ursos” acompanha a jornada de sete ursos travessos que invadem e transformam histórias clássicas dos contos de fadas (Imagem: Reprodução digital | Folivari e Netflix)

Uma adaptação dos álbuns do quadrinista francês Émile Bravo, “Os 7 ursos” acompanha a jornada de sete ursos travessos que invadem e transformam histórias clássicas dos contos de fadas, como “Branca de Neve”, “Cinderela” e “Chapeuzinho Vermelho”. A animação revela que, talvez, os heróis dessas narrativas não sejam exatamente quem sempre acreditamos que fossem. “Com seu senso de humor e engenhosidade, [os sete ursos] perturbam a ordem estabelecida e reescrevem os contos à sua maneira”, descreve a sinopse.

4. Alguém Especial Como Você (11/07)

“Alguém Especial Como Você” é um romance clássico que acompanha a história de um casal que vive vidas completamente opostas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido por Vivek Soni, “Alguém Especial Como Você” é um romance clássico que acompanha a história de Shrirenu Tripathi e Madhu Bose, duas pessoas de mundos completamente opostos. Enquanto Shrirenu segue fielmente as tradições indianas de sua família, Madhu é uma mulher independente que se recusa a se moldar às convenções sociais. Apesar das diferenças, os dois se envolvem em um romance doce e envolvente — porém atravessado pelas marcas do patriarcado. O amor, então, é colocado à prova diante da desaprovação familiar e da pressão social.

5. Match Divino (12/07)

“Match Divino” é uma comédia romântica cristã que acompanha a jornada de uma executiva na tentativa de encontrar o par ideal (Imagem: Reprodução digital | Home Theater Films)

Estrelado por Lacey Chabert e Jonathan Patrick Moore, “Match Divino” é uma comédia romântica cristã que acompanha a jornada de uma executiva de 30 anos determinada a mudar de vida. Ela parece ter tudo — menos o par ideal. Na tentativa de preencher essa lacuna, ela decide se cadastrar em um site de namoro cristão, mesmo que isso não combine em nada com seu estilo de vida. O que começa como a busca pelo amor perfeito se transforma em uma profunda jornada de autoconhecimento, onde ela passa a repensar seus valores, escolhas e prioridades.