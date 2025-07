Morre Jorge Lobato, servidor do TJDFT e figura querida na 712 Norte

Morre Jorge Lobato, servidor do TJDFT, aos 64 anos - (crédito: Acervo pessoal)

Faleceu nesta quinta-feira (10/7) o maranhense Jorge Lobato, aos 64 anos. Servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e sócio do restaurante Tempero da Drica, na 712 Norte, era conhecido por ter um coração generoso. A causa da morte não foi informada pelos familiares.

“A saudade será eterna, mas seu exemplo continuará vivo em cada um de nós”, afirmou um amigo nas redes sociais. Pessoas queridas prestaram homenagens nas redes sociais, destacando o quanto Jorge era amoroso e uma inspiração por onde passou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Jorge deixa a companheira, Adriana, e uma rede de amigos marcados pela convivência afetuosa.

Familiares e amigos prestarão uma homenagem na capela 06 do cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, nesta sexta-feira (11/07), das 14h às 16h. O sepultamento ocorrerá às 16h30.