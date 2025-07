Motorista que atropelou 14 capivaras no Lago Sul é identificado; 12 morreram

O motorista que atropelou e matou um grupo de capivaras na manhã desta quinta-feira (10/7), no Lago Sul, foi identificado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

O nome do condutor, no entanto, ainda não foi divulgada pela corporação, pois a investigação está em andamento. Ele fugiu do local sem prestar socorro e, até a última atualização desta matéria, ainda não foi encontrado.

Câmeras de segurança de um condomínio da região flagraram o momento do acidente. Nas imagens é possível observar o grupo de capivaras andando pela via, por volta das 5h35, quando um carro branco passa por cima de algumas delas.

Parte do grupo conseguiu escapar, enquanto 12 animais não tiveram a mesma sorte e acabaram morrendo por causa do atropelamento. Dois filhotes, que também foram atingidos, sobreviveram e foram levadas para o Hospital da Fauna Silvestre (HFaus).



Por volta das 10h, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) apareceu no local para recolher os corpos.

*Estagiária sob a supervisão de Adriana Bernardes