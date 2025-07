Carro colide com árvore na Saída Sul e motorista é encaminhado ao hospital

O acidente ocorreu no final do Eixão Sul. O motorista, um homem de 77 anos, não teve nenhum ferimento grave. - (crédito: Divulgação: CBMDF)

Na manhã desta sexta-feira (11/7), um carro colidiu com uma árvore no final do Eixão Sul, no sentido Zoológico. O motorista, um homem de 77 anos, não teve nenhum ferimento grave e estava consciente e orientado quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local.

O homem se queixava de dores no peito e foi conduzido ao Hospital HOME pelos militares.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Ainda não se sabe o que causou o acidente.