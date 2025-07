BR-080, conhecida como "rodovia da morte", tem uma morte a cada 57 dias

A rodovia da morte fez mais duas vítimas no Distrito Federal. A colisão frontal entre dois veiculos na BR-80, no trecho do Povoado da Vendinha e Brazlândia, matou um homem de 38 anos, e um jovem de 26. Os nomes deles não foram divulgados até o fechamento desta edição. Levantamento feito com exclusividade pelo Correio revela que, no período de 2017 até 1º de julho deste ano, a cada 54 dias, em média, uma pessoa morreu na BR-080. E a cada quatro dias, pelo uma pessoa ficou ferida no trânsito.

O impacto da colisão frontal ocorrida na madrugada de ontem foi tão violento que os carros pegaram fogo. Quando o Corpo de Bombeiros chegou, pouco depois das 4h, Wanderson, que trabalhava como operador de máquinas pesadas, estava no chão, ao lado do veículo, já sem vida. A segunda vítima, ocupante do outro carro, morreu carbonizada. No fim da tarde, um primo de Wanderson olhava desolado os veículos incendiados às margens da rodovia. Ao ser abordado pela reportagem, ele disse não estar em condições de falar sobre o ocorrido.

As imagens de destruição chamaram a atenção de quem passava pelo local, mas não geraram surpresa em Herbert Pereira, 39 anos, que parou para observar a cena. "Essa via é perigosa mesmo. Aqui não é raro ter acidente desse jeito", afirmou ele, enquanto contemplava as carcaças dos carros. Na avaliação de Herbert, os principais problemas são a falta de iluminação e de acostamento. "A duplicação da pista, que está em andamento, pode trazer melhorias, mas até lá, os riscos são altos", alertou.

A dinâmica e as causas do sinistro serão reveladas apenas após o resultado da perícia da Polícia Civil, que demora, em média, 30 dias para ser concluída.

Insegurança

Nas próximidades da tragédia da madrugada de ontem, tem um quebra-molas. No entanto, a placa vertical está caída e a pintura no asfalto, desbotada. Com isso, os motoristas acabam freando bruscamente ao perceber a lombada, aumentando o risco de colisões. Em alguns trechos da rodovia, a sinalização que divide as faixas de rolamento está apagada. O ciclista Thiago Ramos, 34 anos, tem o hábito de pedalar pela BR-080 e diz que a insegurança o acompanha toda vez que pega o trecho. "À noite fica muito complicado, muito escuro. Alguns postes funcionam, outros não". Para maior segurança, ele chegou a instalar retrovisores na bicicleta: "Ainda assim, tenho que ficar muito esperto. Há muita imprudência por parte dos motoristas".

O excesso de velocidade é outro fator de risco. O casal Cássio Rogério, 55, e Daniele da Silva, 39, moram em Brazilândia e caminham quase todos os dias nas proximidades da BR-080, por volta das 5h30. "Aqui não tem fiscalização. Aí, o pessoal aproveita e abusa da velocidade", denuncia Cássio.

Aos 28 anos, Charles Ariel ganha a vida, diariamente, vendendo melancias às margens da BR-080. Para garantir a própria segurança, fica o mais afastado possível da via. Segundo ele, pelo menos uma vez por dia, passa carro do Corpo de Bombeiros com as cirenes ligadas. "Aqui falta sinalização. O motorista não sabe qual é a faixa central, se tem uma terceira faixa. Muitas vezes vemos um carro buzinando para outro, porque não tem marcação no chão", exemplifica.

Duplicação

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deu início à obra de duplicação de 24 km da BR-080, no trecho entre o entrocamento com a DF-001, em Taguatinga, e a divisa do Distrito Federal com Goiás, próximo ao Povoado da Vendinha, justamente onde ocorreu o sinistro de trânsito.

A obra está incluída no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo governo federal em agosto de 2023. A ordem de serviço para a duplicação foi assinada em novembro do mesmo ano. O investimento será de cerca de R$ 315 milhões. A previsão do Ministério dos Transportes é de que o trecho duplicado seja entregue no segundo semestre de 2025. Quando finalizada, a BR-080 vai transformar a conectividade e o escoamento da produção entre o leste do Distrito Federal e estados estratégicos como Goiás, Tocantins e Mato Grosso.

O perigo em números

Fonte: Polícia Rodoviária Federal (PRF). Balanço de 2017 a 1º de julho de 2025.

Três feridos BR-251

Colisão frontal na BR-251, deixou três pessoas feridas na tarde de ontem. O sinistro entre um Jeep Renegade e um Fiat Strada Adventure ocorreu logo após o balão da Papuda, sentido Unaí (MG). A condutora do Jeep, de 37 anos, apresentava dores no pescoço, costas e tórax. Os bombeiros tiveram de arrancar partes do veículo para socorrê-la. O motorista do Fiat, 37 anos, queixava-se de dores nas costas e apresentava um corte superficial no pé esquerdo. Já a passageira, tinha escoriações no rosto e sentia dor no pescoço. Estava consciente, porém desorientada.