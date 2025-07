Capotagem deixa um ferido na EPNB

O motorista, de 50 anos, estava consciente e orientado, mas se queixava de dores na mão e no braço esquerdo, além de um sangramento no ouvido. - (crédito: CBMDF)

Um carro capotou, na tarde desta quinta-feira (10/7), na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), próximo ao Atacadão Assaí. O motorista, de 50 anos, estava consciente e orientado, mas se queixava de dores na mão e no braço esquerdo, além de um sangramento no ouvido. O membro afetado foi imobilizado e o condutor foi transferido ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB).

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF) localizou um Honda City prata capotado no canteiro central da rodovia. A corporação informou que não se sabe a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar (PMDF).