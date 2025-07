Endereços do Lago Norte ficarão sem água nesta terça (15/7)

Caesb informa que endereços do Lago Norte ficarão sem água nesta terça-feira (15/7). - (crédito: Cristiano Carvalho/Caesb)

Parte do Lago Norte ficará sem água, nesta terça-feira (15/7), para obras de melhorias do sistema de abastecimento de água. A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informou que o desligamento temporário das áreas SMLN ML Trecho 7 ao Trecho 13 e SMLN MI Trecho 7 ao Trecho 13, está previsto para iniciar às 8h30 e finalizar às 23h59.

De acordo com a Caesb, os imóveis residenciais, comerciais e industriais que tem caixa-d'água abastecida não serão afetados pelas obras. A companhia ainda alerta que é importante que o usuário faça a limpeza e desinfecção da instalação e do reservatório de água antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, a limpeza e desinfecção semestral do reservatório.

A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma gradativa, após a conclusão dos trabalhos de manutenção. A Caesb reforça que todo cliente deve ter a caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário.