Jardim Botânico irá remover pinheiros e substituí-los por árvores nativas

O Jardim Botânico de Brasília (JBB), a partir de agosto, irá começar a substituir os pinheiros da unidade por árvores nativas do Cerrado. A ação está prevista no Plano de Manejo aprovado pelo Instituto Brasília Ambiental e tem o objetivo de proteger o bioma e garantir a segurança dos visitantes.

Um estudo conduzido no parque alertou que os pinheiros podem tomar grandes áreas do Cerrado até 2030. Em 2023, um levantamento identificou 655 árvores de até 35 metros de altura na Jardim, especialmente próximas ao estacionamento, estufas e áreas de piquenique.

Os pinheiros são árvores originárias do hemisfério norte, e são uma espécie invasora no Cerrado, ao impedir o desenvolvimento da flora local, comprometendo a biodiversidade. Além disso, suas folhas e a resina são altamente inflamáveis, aumentando o risco de incêndios florestais.

Outra preocupação que leva à decisão de remoção das árvores é a segurança dos visitantes, uma vez que em dias de muito vento ou chuva, os galhos e pinhas podem causar acidentes, como registrados no Parque da Cidade ao longo dos anos.

Para o diretor-presidente do JBB, Allan Freire, a ação é essencial para a proteção do bioma da capital. "A gente sabe o quanto os pinheiros fazem sombra e muita gente gosta de descansar e aproveitar o dia nesse local. Mas precisamos olhar além: essas árvores não pertencem ao Cerrado, matam a vegetação nativa e ainda aumentam o risco de incêndios. Vamos fazer essa retirada com responsabilidade, porque preservar o bioma Cerrado é a nossa missão, assim como cuidar da segurança dos nossos visitantes também", afirmou.

As áreas de retirada dos pinheiros contarão com o plantio de árvores nativas já adultas e um novo paisagismo para sombra, segurança e conforto dos visitantes. A campanha educativa “Pinheiros: por que vamos retirar?” está sendo promovida para ampliar o entendimento da sociedade sobre o tema. Ao longo dos meses de julho e agosto, visitantes poderão tirar dúvidas por meio do canal oficial da Ouvidoria, além de acessar os materiais informativos no site e no instagram oficial do órgão (@jardimbotanicodebrasilia).

