RenovaDF oferece 2 mil vagas em cursos na área de construção civil

Os interessados nas áreas de carpintaria, elétrica, encanação, serralheria e construção civil podem se inscrever no programa RenovaDF, que está oferecendo 2 mil vagas nessas áreas. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho.

Os cursos possuem duração mínima de 240 horas, divididas em três etapas de 80 horas, com até 20 horas semanais e serão lecionadas pelos professores do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF).

Os alunos ajudam a cidade enquanto se capacitam, atuando na recuperação de espaços públicos do DF. Além disso, recebem kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual e lanche, além de bolsa-benefício no valor de um salário mínimo, auxílio-transporte e seguro contra acidentes pessoais.

As inscrições podem ser feitas neste link.

*Com informações da Sedet-DF