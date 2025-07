Frio pela manhã e ar seco à tarde marcam o clima no DF nesta terça-feira

O clima segue sem grandes mudanças no Distrito Federal. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, as temperaturas continuam baixas durante a noite e nas primeiras horas da manhã. Nesta terça-feira (15/7), a menor temperatura registrada foi de 8,9?°C na região de Águas Emendadas, em Planaltina. No Plano Piloto, os termômetros marcaram mínima de 10,8?°C. Ao longo do dia, a máxima deve atingir cerca de 26?°C.

A umidade relativa do ar, que começou o dia em torno de 90%, tende a cair no período da tarde, podendo chegar a níveis entre 25% e 30%.

A recomendação do especialista é reforçar a hidratação e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.