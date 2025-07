Friaca no DF: sensação térmica chega a 8,8°C nesta sexta-feira (11/7)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O especialista explicou ainda que o Inmet não tem estações específicas para medir a qualidade do ar no DF, mas é provável que a concentração de poluentes esteja elevada pelas condições meteorológicas atuais.O especialista ressaltou que a mudança climática vai perdurar pelos próximos meses na cidade. “Estamos no inverno, e até setembro essa situação tende a se agravar. É um mês com umidade baixa, e a cada dia, isso vai só piorando”, concluiu o meteorologista.