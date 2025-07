Vídeo: jovem de 20 anos é morto a facadas no Recanto das Emas

Um jovem de 20 anos foi brutalmente assassinado a facadas na Quadra 308 do Recanto das Emas, por volta das 17h02 desta terça-feira (15/7). De acordo com as primeiras informações, dois homens, que ainda não foram identificados, se aproximaram da vítima, identificada como Fábio dos Santos da Silva de forma sorrateira, sem lhe dar qualquer chance de defesa. Veja:

A polícia apurou que Fábio era usuário de drogas e que o crime estaria relacionado a uma dívida por conta de entorpecentes. A área do crime foi isolada e ficou sob os cuidados da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que iniciou as investigações para identificar os autores e entender as circunstâncias que levaram ao assassinato.

Fábio dos Santos da Silva foi abordado de forma sorrateira, sem qualquer chance de defesa (foto: Material cedido ao Correio)

Há a suspeita de que um dos agressores possa ser um adolescente, devido ao uso de uma camiseta escolar, como é possível ver no vídeo. As autoridades buscam por testemunhas e imagens que possam ajudar a elucidar o caso e prender os responsáveis. Qualquer informação relevante à investigação por ser comunicada pelo telefone 197, da PCDF.