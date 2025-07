Motorista de aplicativo é esfaqueado em Ceilândia; suspeitos foram presos

Um motorista de transporte por aplicativo foi esfaqueado nas costas em uma tentativa de latrocínio na QNM 20/22 de Ceilândia. Os dois suspeitos fugiram com o veículo, mas colidiram contra uma árvore e evadiram do local, sendo localizados e presos por policiais do Grupo Tático Operacional (GTOP) 28. O crime ocorreu na noite dessa segunda-feira (14/7).

Segundo informações preliminares da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o motorista transportava dois passageiros quando foi surpreendido pelo ataque. A dupla, que fugiu com o veículo, colidiu contra uma árvore e foi rapidamente localizada. As armas do crime, uma faca e uma tesoura, também foram encontradas. A Polícia Civil (PCDF) informou que populares indicaram as características e a direção em que os suspeitos — um homem de 28 anos e uma mulher de 32 — seguiram após o acidente.

Em depoimento, a suspeita alegou que estava com a vítima quando outro homem chegou e iniciou uma discussão com o motorista de aplicativo, momento em que houve o esfaqueamento. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para receber atendimento médico. Os suspeitos foram levados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).

