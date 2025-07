Homens atiram bombas em bar da Asa Norte e acabam presos

Os detidos, juntamente com as vítimas do ataque, foram encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis - (crédito: Divulgação/PMDF)

Três homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (17/7) após lançarem artefatos explosivos contra um bar na comercial das quadras 702/703 Norte.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), a ação dos criminosos ocorreu por volta das 00h40. Policiais militares do 3º Batalhão avistaram um veículo Crossfox preto, ocupado por três homens com os rostos cobertos, atirando fogos de artifício contra o estabelecimento. Imediatamente, a equipe realizou a abordagem do veículo.

Durante a revista veicular, os policiais encontraram também com eles três pedaços de madeira, uma marreta e uma porção de maconha. Questionados sobre os objetos, os suspeitos alegaram que seriam para "defesa pessoal".

O condutor do veículo se recusou a fazer o teste do etilômetro e foi autuado por dirigir sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os detidos, juntamente com as vítimas do ataque, foram encaminhados à delegacia de polícia da região para os procedimentos legais cabíveis. Até o momento, não há informações de feridos.