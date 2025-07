Dois homens são presos por tráfico de drogas em São Sebastião

Dois homens foram presos pelo crime de tráfico de drogas em São Sebastião. A prisão ocorreu após investigação e monitoramento do serviço de inteligência da Polícia Militar (PMDF), que verificou movimentações suspeitas em um endereço na Rua 55, Lote 381. Os policiais encontraram 10 papelotes com substância semelhante à cocaína. O suspeito ainda escondia mais porções do entorpecente em suas roupas íntimas.

Segundo a corporação, um dos suspeitos deixava o local em um veículo branco, o que motivou a abordagem pelas equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 41 A e B). Além das drogas, os militares apreenderam objetos utilizados no preparo e distribuição dos entorpecentes, como balança de precisão, faca e embalagens.

A abordagem e a prisão em flagrante foram realizadas na madrugada desta terça-feira (15/7). Os criminosos foram conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), onde permaneceram presos pelo crime de tráfico de drogas.