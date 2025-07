Famílias no DF receberão o Bolsa Família a partir desta sexta (18/7)

Valor médio do benefício na capital é de R$ 673,31, a partir de um investimento de R$ 108,4 milhões do Governo Federal. Cronograma de pagamentos segue até o dia 31 - (crédito: Divulgação: Gov.br)

Nesta sexta-feira (18/7), 161 mil famílias do DF começam a receber o valor de julho do auxílio Bolsa Família. O valor médio do benefício na capital federal é de R$ 673,31 a partir de um investimento de R$ 108,4 milhões do governo brasileiro. O cronograma de pagamento considera o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário e segue até o dia 31 de julho.

Um total de 79,3 mil crianças (de até 6 anos) recebem o Benefício Primeira Infância no Distrito Federal neste mês. Isso significa um valor adicional de R$ 150 destinado a cada criança dessa faixa etária na família.

Em julho, mais de 10 mil famílias do Distrito Federal deixaram o Bolsa Família porque conseguiram um aumento de renda familiar. São 6,4 mil que encerram o prazo de dois anos na Regra de Proteção, período em que recebem metade do valor, e 4 mil famílias que atingiram renda familiar acima do limite previsto. Em todo o Brasil, são 958 mil famílias que saem do Bolsa Família neste mês por obterem uma renda acima do previsto.