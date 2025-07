Mãe de Eliza Samudio recebe pertences da filha

Sônia Fátima Moura, mãe de Eliza Samudio, recebeu nesta quinta-feira (17/7) os pertences usados pela filha no dia em que foi assassinada, em junho de 2010. Os objetos, encontrados no carro do ex-goleiro Bruno, estavam sob guarda da Justiça para investigações do crime que chocou o país.

Entre os itens devolvidos estão um par de sandálias, óculos escuros e uma carteira com foto do filho de Eliza, Bruninho, que hoje tem 15 anos e era recém-nascido na época do crime. Sônia usou as redes sociais para expressar a mistura de sentimentos ao reaver esses objetos que remetem ao passado doloroso.

“Ter esses itens em minhas mãos é como se o tempo não tivesse passado. A dor continua intensa, tão crua. Esses objetos são um pedaço dela, um pedaço de mim. É difícil aceitar que ela se foi de forma tão cruel e covarde”, disse a mãe, emocionada.

Ela também falou sobre a saudade que permanece após tantos anos e o vazio deixado pela perda precoce da filha. “É uma ferida que nunca fecha, uma parte de nós foi arrancada, deixando um vazio que ecoa em cada momento da minha vida”, desabafou Sônia.

Mesmo na dor, Sônia destaca o amor pelo neto e a força para seguir em frente. “Bruninho é a continuidade da história dela, me enche de orgulho e esperança. Sei que nem todos os sonhos dela morreram, porque vivem nele”, concluiu a mãe de Eliza.